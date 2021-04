Principe Filippo, sabato il funerale: Meghan non ci sarà (Di sabato 10 aprile 2021) Il funerale del Principe Filippo, morto ieri all’età di 99 anni, si terranno sabato 17 aprile alle 15 (le 16 in Italia) nella St George’s Chapel di Windsor. Lo ha annunciato Buckingham Palace. Il Principe Harry sarà ai funerali del nonno, rende noto Buckingham Palace, precisando che non volerà invece dagli Stati Uniti al Regno Unito, la moglie Meghan Markle, incinta, su consiglio dei medici. La cerimonia, che “celebrerà e rifletterà” su una vita al servizio della nazione, è stata adattata alle circostanze imposte dalla pandemia di coronavirus, ha annunciato Buckingham Palace. Prima dei funerali del duca di Edimburgo, che saranno celebrati secondo il cerimoniale della Royal Family ma non saranno funerali di stato, nel Regno Unito saranno rispettati otto giorni di ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 10 aprile 2021) Ildel, morto ieri all’età di 99 anni, si terranno17 aprile alle 15 (le 16 in Italia) nella St George’s Chapel di Windsor. Lo ha annunciato Buckingham Palace. IlHarryai funerali del nonno, rende noto Buckingham Palace, precisando che non volerà invece dagli Stati Uniti al Regno Unito, la moglieMarkle, incinta, su consiglio dei medici. La cerimonia, che “celebrerà e rifletterà” su una vita al servizio della nazione, è stata adattata alle circostanze imposte dalla pandemia di coronavirus, ha annunciato Buckingham Palace. Prima dei funerali del duca di Edimburgo, che saranno celebrati secondo il cerimoniale della Royal Family ma non saranno funerali di stato, nel Regno Unito saranno rispettati otto giorni di ...

