Rugby | Di Giandomenico | “Vogliamo essere all’altezza | l’Inghilterra la squadra da battere”

Leggi su sportface

(Di venerdì 9 aprile 2021) Manca sempre meno al match tra Italia e Inghilterra, valido per il secondo turno del Women’s Six Nations 2021 e di scena allo Stadio Lanfranchi di Parma. “Prendere parte ad un Sei Nazioni è sempre emozionante. Abbiamo lavorato molto per farci trovare pronti e siamo molto concentrati.è lada, hanno qualità in ogni reparto – ha spiegato in conferenza stampa Andrea Di– Ci auguriamo didella situazione e di offrire una prestazione adeguata.fare bene in queste settimane“. Sulla stessa lunghezza d’onda il capitano Manuela Furlan: “Abbiamo in testa solo il nostro gioco,mostrare il nostro miglior. Se troveremo fin da subito i nostri meccanismi potremo ...