ArcelorMittal, licenziato per un post sulla fiction di Ferilli sull'inquinamento (Di venerdì 9 aprile 2021) Un operaio di ArcelorMittal, ex Ilva di Taranto, è stato licenziato dopo aver invitato a guardare la fiction di Sabrina Ferilli, "Svegliati amore mio", sulle conseguenze delle emissioni delle acciaierie. Il sindacato Usb ha indetto uno sciopero. Credit: Jeff J Mitchell/Getty ImagesArcelorMittal ha licenziato "per giusta causa" un suo impiegato per aver condiviso su Facebook un post in cui invitava a guardare la recente miniserie tv di Sabrina Ferilli, "Svegliati amore mio", incentrata sulle ripercussioni sanitarie e ambientali delle aree situate nei pressi delle acciaierie. Secondo la multinazionale, il lavoratore, un tecnico di controllo costi in azienda da 20 anni, avrebbe scritto "affermazioni di carattere lesivo e minaccioso", denigrando azienda e ...

