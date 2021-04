Cambiare Bonaccini Il metodo Marsilio stupisce | il presidente emiliano rilancia

(Di giovedì 8 aprile 2021) Raccontano i presenti al tavolo della Conferenza delle Regioni che quando il governatore dell’Abruzzo Marcoha chiesto il cambio della presidenza, lo stupore è stato bipartisan. Intanto per la tempistica, visto che di lì a pochi minuti lo stessosarebbe dovuto andare all’incontro con il premier Draghi proprio per conto delle regioni. “Non è un mistero” - ricordano dall’entourage deldell’Emilia Romagna - “cheavesse da tempo detto rimesso il mandato a disposizione, ma così siamo sull’orlo della delegittimazione in un momento delicato”. Le ultime elezioni locali hanno ridotto la compagine di governatori di centrosinistra, che ora sono solo cinque, quindi il cambio è nelle cose. Tuttavia, non sono stati solo i tempi dell’uscita dell’esponente di Fratelli ...

... potrebbero cambiare colore. Non ci saranno, però, zone gialle, al momento escluse per decreto fino ... come sempre sono le uniche che funzionano", ha detto Stefano Bonaccini, presidente della Regione ...Mentre il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha già annunciato "di aver chiesto alla cabina di regia di passare in arancione", il presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini anticipa: "...Domani (venerdì) le nuove ordinanze: fiduciose in un cambio pure Toscana, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia ...