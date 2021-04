Calciomercato Milan, addio Romagnoli | Sostituto dall’Olanda! (Di giovedì 8 aprile 2021) Il Milan, nella prossima finestra estiva di Calciomercato, potrebbe dire addio ad Alessio Romagnoli, capitano della squadra rossonera in scadenza di contratto nel 2022. Al suo posto i rossoneri potrebbero… L'articolo Calciomercato Milan, addio Romagnoli Sostituto dall’Olanda! è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di giovedì 8 aprile 2021) Il, nella prossima finestra estiva di, potrebbe diread Alessio, capitano della squadra rossonera in scadenza di contratto nel 2022. Al suo posto i rossoneri potrebbero… L'articoloè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | Vincenzo #Pisacane, agente di #Insigne, ospite a Casa #Milan: incontro terminato con la dirigenza… - Gazzetta_it : #calciomercato #Milan si apre la pista #Insigne? II procuratore nella sede dei rossoneri - SkySport : ULTIM'ORA MILAN FASE DI STALLO PER IL RINNOVO DI CALHANOGLU Juventus in pole in caso di mancato accordo… - sportli26181512 : Tre squadre su Castillejo: il Milan fissa il prezzo: Tra gli 8 e i 10 milioni di euro: è questa, secondo Tuttosport… - MCalcioNews : Castillejo, su di lui si muovo tre big spagnole: valutazione tra gli 8 e i 10 milioni di euro… -