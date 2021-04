Il Tar del Lazio contro le brame digitali E due

(Di martedì 6 aprile 2021) Ancora sul tribunale amministrativo del. Non è un caso. La storia della società mediatica prima, e dell’universo digitale oggi è segnata da sentenze, ordinanze, interventi delle diverse sfere giurisdizionali. Quante volte, in attesa di legisni incerte e tardive, le magistrature hanno dovuto sopperire alle lacune e alle incongruenze di assetti normativi travolti dagli eventi. Il Tar delè il destinatario delleversie in materia, essendo tale prerogativa assegnata dalla legge n.249 del 1997, quella che istituì l’Autorità per … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Sono d'accordo con te che l'omertà e da criminali Infatti non… - Covid, il Tar dà ragione a #Szumski: sospeso il protocollo ministeriale, ok alla cura domiciliare precoce Covid, Il Tar del L… - Con la stagionale i medici ti visitavano e ti davano i medicinal… - Quel servizio è spazzatura a partire dal titolo che è completamente fuorvia…

... sentenzeTribunale amministrativo regionale eConsiglio di Stato, delibere dell'Autorità nazionale anticorruzione, e poi di nuovo bandi dell'ente, interventi dell'Anac, ricorsi ale in ......Comune di procedere con lo sgombero dell'area - sedecentro sociale da circa 25 anni - per trasformarla in un'isola ecologica. Il via libera per Tursi è arrivato a gennaio, quando il...MAGLIANO IN TOSCANA. Il Comune di Magliano in Toscana ricorrerà al Tar contro la delibera della giunta della Regione Toscana che autorizza la ricerca geotermica a Pereta. Lo annuncia il sindaco Diego ...I proprietari dei terreni lungo l'Entella ora hanno tre mesi di tempo per decidere se rivolgersi al Palazzo di giustizia di Roma.