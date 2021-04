Draghi ‘ricuce’ col nuovo governo in Libia e ‘spacca’ il Pd

Leggi su dire

(Di martedì 6 aprile 2021) ROMA – Presto servirà un chiarimento da parte del premier Mario Draghi. Oggi il presidente del Consiglio è volato in Libia per incontrare Abdelhamid Dabaiba, il nuovo primo ministro. Bisognava riportare l’Italia in primo piano, riprendere e rafforzare i contatti con il nuovo esecutivo. Ma è sulle politiche migratorie che il premier Draghi ha scatenato la reazione di alcuni esponenti di primo piano del Pd: “Noi esprimiamo soddisfazione per quello che la Libia fa – ha detto Draghi- per i salvataggi e nello stesso tempo aiutiamo e assistiamo la Libia, ma il problema non è solo geopolitico ma è anche umanitario. E da questo punto di vista l’Italia è uno dei pochi paesi, forse l’unico, che continua a tenere attivi i corridoi umanitari”.