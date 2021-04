Dal cielo per rivoluzionare la terra: i droni rinnovano l’agricoltura di precisione (Di martedì 6 aprile 2021) Come agire per semplificare i processi produttivi? Una risposta c’è ed arriva dall’alto: per “correggere” gli effetti della natura, l’aiuto lo fornisce il drone. E’ il caso della piralide, un lepidottero fitofago che attacca i campi di mais mettendo a repentaglio ettari di raccolti. l’agricoltura biologica, nel pieno rispetto dei propri dettami, ha deciso di combattere questa piaga introducendo, nei campi, le uova di trichogramma, insetto capace di sterminare, del tutto naturalmente, l’80% della piralide presente. Garantisce, poi, una doppia immunità perchè arriva anche a 10 generazioni all’anno ed abbatte le micro tossine della pianta. Per permettere ciò e percorrere le lunghezze dei campi in lungo e largo, la tecnologia ha strizzato l’occhio e la sempre più presente esperienza dei droni ha fatto capolino. Aerialservices, realtà trevigiana leader nel ... Leggi su newsagent (Di martedì 6 aprile 2021) Come agire per semplificare i processi produttivi? Una risposta c’è ed arriva dall’alto: per “correggere” gli effetti della natura, l’aiuto lo fornisce il drone. E’ il caso della piralide, un lepidottero fitofago che attacca i campi di mais mettendo a repentaglio ettari di raccolti.biologica, nel pieno rispetto dei propri dettami, ha deciso di combattere questa piaga introducendo, nei campi, le uova di trichogramma, insetto capace di sterminare, del tutto naturalmente, l’80% della piralide presente. Garantisce, poi, una doppia immunità perchè arriva anche a 10 generazioni all’anno ed abbatte le micro tossine della pianta. Per permettere ciò e percorrere le lunghezze dei campi in lungo e largo, la tecnologia ha strizzato l’occhio e la sempre più presente esperienza deiha fatto capolino. Aerialservices, realtà trevigiana leader nel ...

Advertising

AnnalisaChirico : Mentre viene prorogata al 30 aprile la quarantena per i viaggi all’estero, apprendiamo che il governo ‘valuta’ la r… - frafacchinetti : Oggi mi è arrivata questa lettera. È il regalo di Mia figlia per la festa del papà. Ho pianto, ho pianto come non f… - Chiara_Galiazzo : In questi ultimi mesi ho lavorato alla colonna sonora di ‘’Un Passo dal Cielo 6 - I Guardiani’’ che andrà in onda d… - SandroBrizzola4 : RT @ILoveFlowers68: 'Portami il girasole ch'io lo trapianti nel mio terreno bruciato dal salino, e mostri tutto il giorno agli azzurri spec… - cinziaspoletini : RT @AnnalisaChirico: Mentre viene prorogata al 30 aprile la quarantena per i viaggi all’estero, apprendiamo che il governo ‘valuta’ la riap… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal cielo Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Martedì 6 Aprile 2021 ... sordo dalla nascita, partono per campagna provenzale accarezzata dal maestrale per trascorrere l'... Homeland Security: il Film Stasera in Tv su Cielo alle 21.20 (Azione, Commedia, Poliziesco, 2008, ...

Gianni Morandi ancora in ospedali: 'Spesso ho dolori fortissimi' 'Sono caduto dentro una buca con le fiamme intorno, qualcuno mi ha guardato dal cielo', ha spiegato Gianni che confessa come sarebbe potuta andare molto peggio. 'Col passare dei giorni mi spavento ...

La7 06/04/2021 Ultime dal cielo La7 Camomilla Italia: ecco la collezione SS 2021 E’ un percorso esperienziale quello che ha guidato la Creative Director di Camomilla Italia, Giorgia Pierro insieme al suo team di designer nella costruzione della collezione Spring/Summer 2021 frutto ...

Pierdavide Carone, il 9 aprile arriva nuovo brano Buonanotte Esce il 9 aprile, in radio e sulle piattaforme digitali, "Buonanotte", il nuovo singolo di Pierdavide Carone, prodotto da Federico Nardelli e pubblicato da Artist First, che anticipa l'uscita del suo ...

... sordo dalla nascita, partono per campagna provenzale accarezzatamaestrale per trascorrere l'... Homeland Security: il Film Stasera in Tv sualle 21.20 (Azione, Commedia, Poliziesco, 2008, ...'Sono caduto dentro una buca con le fiamme intorno, qualcuno mi ha guardato', ha spiegato Gianni che confessa come sarebbe potuta andare molto peggio. 'Col passare dei giorni mi spavento ...E’ un percorso esperienziale quello che ha guidato la Creative Director di Camomilla Italia, Giorgia Pierro insieme al suo team di designer nella costruzione della collezione Spring/Summer 2021 frutto ...Esce il 9 aprile, in radio e sulle piattaforme digitali, "Buonanotte", il nuovo singolo di Pierdavide Carone, prodotto da Federico Nardelli e pubblicato da Artist First, che anticipa l'uscita del suo ...