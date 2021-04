Covid | 888 tamponi nelle scuole | 141 positivi e 14 classi in quarantena

Advertising

Lucilla_888 : RT @Popoloeora: Se continuate ad accettare le chiusure covid ,perderete non solo il lavoro ,ma anche i figli : LE ASSISTENTI SOCIALI stanno… - Lucilla_888 : @leonardokenoby In caso 'Vaccino sperimentale' Leonardo moltissime persone hanno contratto dopo inoculazione sperim… - Lucilla_888 : ?? Per loro stessa ammissione: I VACCINATI RESTANO PORTATORI DI COVID! ?? Persino 'emerito' Galli Ovviamente causa… - Lucilla_888 : ??'Covid gioca ruolo fondamentale,come alibi che giustifica(scienza prostituitasi a interessi dell’élite dopo aver a… - Lucilla_888 : ??Reazioni avverse da Vaccinazioni. ??Dal 1990 a 2021 pre e post 'Vaccino sperimentale' Covid: si evince chiaramente… -

L'Eco di Bergamo

: ecco i dati delle prenotazioni dei vaccini In totale ad oggi risultano 268.834 persone ...Sono circa 13mila le prenotazioni per vaccinarsi in farmacia in Liguria (12.971) Asl1 1.308 Asl2...I ricoverati erano 1.(7 in più rispetto al sabato), di cui 274 in terapia intensiva (4 in meno) . Domenica si sono registrati anche 26 nuovi decessi : 12 uomini e 14 donne con un'età media di 80 ...Week-end in “zona rossa” in provincia di Nuoro: servizi straordinari per il rispetto delle prescrizioni covid-19. Numerosi servizi e controlli ... Sono 439 le perlustrazioni effettuate con l’impiego ...Dimezzati i tamponi effettuati rispetto alla settimana precedente, stessi positivi ma metà delle classi in quarantena. La situazione del contagio nelle scuole bergamasche per lo più in Dad. L’attività ...