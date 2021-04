Frane e inondazioni per piogge torrenziali: 23 vittime in Indonesia (Di domenica 4 aprile 2021) Gli smottamenti e le inondazioni improvvise causati dalle piogge torrenziali nell’Indonesia orientale hanno ucciso almeno 23 persone e provocato migliaia di sfollati. Lo hanno riferito le autorità. Il fango è rotolato giù dalle colline circostanti poco dopo mezzanotte e ha colpito quasi 50 case nel villaggio di Lamenele, sull’isola di Flores, nella provincia di Nusa Tenggara orientale. I soccorritori hanno recuperato 20 corpi e nove feriti, ha detto Raditya Jati, portavoce dell’Agenzia nazionale per la mitigazione dei disastri. Sono stati trovati altri tre corpi di abitanti del villaggio spazzati via da inondazioni improvvise nel villaggio di Oyang Bayang. In un altro villaggio, Waiburak, quattro sono rimasti feriti e due sono dispersi quando le piogge notturne hanno fatto esondare i ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 4 aprile 2021) Gli smottamenti e leimprovvise causati dallenell’orientale hanno ucciso almeno 23 persone e provocato migliaia di sfollati. Lo hanno riferito le autorità. Il fango è rotolato giù dalle colline circostanti poco dopo mezzanotte e ha colpito quasi 50 case nel villaggio di Lamenele, sull’isola di Flores, nella provincia di Nusa Tenggara orientale. I soccorritori hanno recuperato 20 corpi e nove feriti, ha detto Raditya Jati, portavoce dell’Agenzia nazionale per la mitigazione dei disastri. Sono stati trovati altri tre corpi di abitanti del villaggio spazzati via daimprovvise nel villaggio di Oyang Bayang. In un altro villaggio, Waiburak, quattro sono rimasti feriti e due sono dispersi quando lenotturne hanno fatto esondare i ...

Ultime Notizie dalla rete : Frane inondazioni Frane e inondazioni per piogge torrenziali: almeno 44 vittime in Indonesia Almeno 44 persone sono morte e altre 9 sono rimaste ferite a causa delle inondazioni e degli smottamenti avvenuti nell'isola di Flores, nell'Indonesia orientale. Lo hanno riferito i soccorritori, che temono un bilancio definitivo ancora più pesante. Le piogge torrenziali ...

Inondazioni in Indonesia: morte oltre 40 persone, migliaia di sfollati Sull'isola di Flores, Indonesia , le violente piogge hanno provocato frane e inondazioni con conseguenze gravissime per la popolazione. Al momento sarebbero almeno 44 le persone morte e altre nove risultano ferite. Il bilancio delle vittime potrebbe purtroppo aumentare.

Frane e inondazioni per piogge torrenziali: almeno 44 vittime in Indonesia L'HuffPost Frane e inondazioni per piogge torrenziali: 23 vittime in Indonesia Gli smottamenti e le inondazioni improvvise causati dalle piogge torrenziali nell’Indonesia orientale hanno ucciso almeno 23 persone e provocato migliaia di sfollati. Lo hanno riferito le autorità. Il ...

Inondazioni in Indonesia: morte oltre 40 persone, migliaia di sfollati Le piogge torrenziali hanno provocato inondazioni e frane che hanno sommerso di acqua e fango strade e abitazioni ...

