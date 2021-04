Napoli-Crotone, bella vittoria ma la difesa è un disastro (Di sabato 3 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Napoli oggi ha ottenuto una vittoria di carattere su un modesto Crotone. Se però la gara è stata in bilico fino all’ultimo secondo è solo per demerito dei difensori azzurri ed in particolar modo per l’ennesima brutta prestazione di Maksimovic. Oggi l’attacco quindi ha sopperito alle disattenzioni difensive ma bisogna rivedere qualcosa. Non si possono segnare 4 gol ogni gara. La difesa deve fare la sua parte e oggi non ha fatto praticamente nulla, anzi peggio. Si è resa protagonista in negativo. Maksimovic in particolare è sceso in campo completamente distratto e senza grinta. Manolas è stato meno decisivo in negativo ma ha subito anche l’influenza del compagno di reparto. In attesa del ritorno di Koulibaly quindi Gattuso dovrà cercare di arginare queste disattenzioni. La Champions è ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 3 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIloggi ha ottenuto unadi carattere su un modesto. Se però la gara è stata in bilico fino all’ultimo secondo è solo per demerito dei difensori azzurri ed in particolar modo per l’ennesima brutta prestazione di Maksimovic. Oggi l’attacco quindi ha sopperito alle disattenzioni difensive ma bisogna rivedere qualcosa. Non si possono segnare 4 gol ogni gara. Ladeve fare la sua parte e oggi non ha fatto praticamente nulla, anzi peggio. Si è resa protagonista in negativo. Maksimovic in particolare è sceso in campo completamente distratto e senza grinta. Manolas è stato meno decisivo in negativo ma ha subito anche l’influenza del compagno di reparto. In attesa del ritorno di Koulibaly quindi Gattuso dovrà cercare di arginare queste disattenzioni. La Champions è ...

