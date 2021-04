Genoa - Fiorentina, Iachini riparte dai rossoblù. Probabili formazioni (Di sabato 3 aprile 2021) Comincia oggi per la Fiorentina la fase "Iachini 2", con la prima partita a guida dell'ex mediano viola dopo l'addio di Prandelli. Beppe Iachini torna sulla panchina gigliata in una situazione ... Leggi su lanazione (Di sabato 3 aprile 2021) Comincia oggi per lala fase "2", con la prima partita a guida dell'ex mediano viola dopo l'addio di Prandelli. Beppetorna sulla panchina gigliata in una situazione ...

Advertising

filipe_cbdias : JOGOS DE HOJE, 03/04 ???? ITALIANO 07h30 - Milan x Sampdoria 10h - Sassuolo x Roma 10h - Lazio x Spezia 10h - Genoa… - Jason_Sagini : #SerieA AC Milan vs Sampdoria, 1:30pm 4pm Atalanta vs Udinese Benevento vs Parma Cagliari vs Verona Genoa vs Fio… - PrinceH20511722 : RT @Twitugal: Next 10 Games for @Cristiano?? : 100% #SerieA???? until the Coppa Italia Final Torino - Juve Juve - Napoli Juve - Genoa Atalan… - valla_invicta : #SerieA | Partidos Sábado (Fecha 29): - Milan vs Sampdoria 7:30 - Atalanta vs Udinese 10:00 - Sassuolo vs Roma 10:… - gnomini : RT @buoncalcio: #GenoaFiorentina, i convocati di Ballardini. Ritorna Cassata -