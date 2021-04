UOMINI E DONNE oggi, 1° aprile: Gemma e Nicola, riavvicinamento in corso? (Di giovedì 1 aprile 2021) Prima puntata del mese di aprile di UOMINI e DONNE. oggi (giovedì 1) si parte dall’arrivo in studio di due ragazze per Giacomo, Carolina e Rebecca e di una per Massimiliano e Federica. Dopo un ballo, si presenta un nuovo cavaliere: Aldo, 69 anni, vive in provincia di Napoli, ha lavorato in banca e adora viaggiare perché ama scoprire nuove culture. Dichiara di non avere un prototipo di donna ideale e vuole una donna con cui condividere la vita. Si passa poi a Nicola Vivarelli, perché due ragazze hanno chiamato la redazione per conoscerlo. La prima si chiama Silvia, viene da Venezia, dichiara di essere rimasta colpita dal modo in cui Nicola ha corteggiato Gemma in passato; la seconda è Benedicta, arriva da Napoli e ammette di essere lì per conoscerlo, perché l’ha ... Leggi su tvsoap (Di giovedì 1 aprile 2021) Prima puntata del mese didi(giovedì 1) si parte dall’arrivo in studio di due ragazze per Giacomo, Carolina e Rebecca e di una per Massimiliano e Federica. Dopo un ballo, si presenta un nuovo cavaliere: Aldo, 69 anni, vive in provincia di Napoli, ha lavorato in banca e adora viaggiare perché ama scoprire nuove culture. Dichiara di non avere un prototipo di donna ideale e vuole una donna con cui condividere la vita. Si passa poi aVivarelli, perché due ragazze hanno chiamato la redazione per conoscerlo. La prima si chiama Silvia, viene da Venezia, dichiara di essere rimasta colpita dal modo in cuiha corteggiatoin passato; la seconda è Benedicta, arriva da Napoli e ammette di essere lì per conoscerlo, perché l’ha ...

