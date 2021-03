Travestito di m Qui ci sono bambini | non è posto per te Ragazzo insultato in un parco

(Di martedì 30 marzo 2021)in une invitato ad andarsene perché ”è undi m...” e “cidei”. È quanto è successo nella città di Asti - come riferisce lui stesso su Facebook - a Nicholas Dimola, crossdresser social con 25 mila follower.Il giovane racconta di essere stato avvicinato da un uomo sulla cinquantina “Il signore in questione - scrive - è venuto faccia a faccia da me in modo molto prepotente dicendomi di allontanarmi dal, che è una zona pere che iodi merda non dovrei starci. Ha continuato ad avvicinarsi sempre di più quasi come se volesse tirarmi una testata. Tutto questo perché ero a farmi i fatti miei su una tranquillissima altalena. Dopo di ciò, mialzato e mi...

Advertising

SPYit_official : “Travestito di me*da vattene, qui ci sono bambini”, aggressione omofoba ad Asti. A insultarlo un signore che lo ha… - ilgrilloparlan2 : RT @_DAGOSPIA_: ‘SEI UN TRAVESTITO DI MERDA, VATTENE. QUI CI SONO I BAMBINI’ – AGGRESSIONE NEL PARCO DI ASTI A... - _DAGOSPIA_ : ‘SEI UN TRAVESTITO DI MERDA, VATTENE. QUI CI SONO I BAMBINI’ – AGGRESSIONE NEL PARCO DI ASTI A...… - Marilen97832318 : RT @PieraBelfanti: Ragazzo insultato in un parco ad Asti: 'Vattene, travestito di m... qui ci sono dei bambini' - albertoorselli : RT @PieraBelfanti: Ragazzo insultato in un parco ad Asti: 'Vattene, travestito di m... qui ci sono dei bambini' -

Ultime Notizie dalla rete : Travestito Qui

La Repubblica

... che è una zona per bambini e che iodi merda non dovrei starci. Ha continuato ad avvicinarsi sempre di più quasi come se volesse tirarmi una testata. Tutto questo perché ero a farmi i ...Da fanpage.it nicholas dimola 'Sei undi merda, non devi stare'. Una vicenda decisamente spiacevole, per non dire da incubo, inizia esattamente con questa frase. La vittima è Nicholas, che però non è sicuramente timido: ...Nicholas Dimola ha raccontato sul suo profilo social di essere stato aggredito verbalmente da un uomo sulla cinquantina ...«Travestito di m****, vattene da qui»: la frase urlata in faccia, da un uomo di circa 50 anni, al parco Biberach (zona ex Maternità). A denunciare l’episodio sul suo profilo social è stato Nicholas Di ...