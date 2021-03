Orrore contro Tommaso Zorzi: “Spermatozoo d’oro”, la storia finisce in Tribunale (Di lunedì 29 marzo 2021) Fulvio Abbate scatenato su Tommaso Zorzi Nell’ultimo periodo Fulvio Abbate si è scatenato contro Tommaso Zorzi, vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il primo eliminato del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini ha definito il rampollo meneghino come un concorrente principino di Monte Napoleone. “Spermatozoo d’oro della migliore Milano Glam”, ha detto il giornalista. Ma le offese dello scrittore sul 25enne non sono terminate qui, infatti ha definito Riccanza, programma a cui ha partecipato quest’ultimo un format per sfigati. Mentre, sull’incontro che l’influencer ha avuto con Maria De Filippi, l’uomo lo ha descritto Zorzi come: “Una pastorella di Lourdes commosso con la Madonna, mi è sembrata una ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 29 marzo 2021) Fulvio Abbate scatenato suNell’ultimo periodo Fulvio Abbate si è scatenato, vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il primo eliminato del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini ha definito il rampollo meneghino come un concorrente principino di Monte Napoleone. “della migliore Milano Glam”, ha detto il giornalista. Ma le offese dello scrittore sul 25enne non sono terminate qui, infatti ha definito Riccanza, programma a cui ha partecipato quest’ultimo un format per sfigati. Mentre, sull’inche l’influencer ha avuto con Maria De Filippi, l’uomo lo ha descrittocome: “Una pastorella di Lourdes commosso con la Madonna, mi è sembrata una ...

