La portacontainer Ever Given ha iniziato a muoversi (Di lunedì 29 marzo 2021) La nave portacontainer Ever Given, incagliata nel Canale di Suez da quasi una settimana, è stata in parte liberata. L’enorme imbarcazione, lunga 400 metri, è stata raddrizzata e allontanata dalla costa, secondo quanto riporta Bbc. Secondo l’Afp, per il momento è stata solo «ruotata». Ma la soluzione sembra essere vicina. Ma non è ancora chiaro quando sarà ripristinato il traffico. Secondo quanto reso noto dal fornitore di servizi per il trasporto marittimo Inchcape Shipping, la nave si è mossa alle 4.30 di questa mattina. Ma sarebbe stata «solo parzialmente rimessa a galla nel Canale di Suez», spiega Leth Agencies, una delle aziende che ha lavorato, con i rimorchiatori e le draghe, per risolvere la crisi. «L?80%” della Ever Given» è stato rimesso «nella giusta direzione», spiegano dall’Autorità del ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 29 marzo 2021) La nave, incagliata nel Canale di Suez da quasi una settimana, è stata in parte liberata. L’enorme imbarcazione, lunga 400 metri, è stata raddrizzata e allontanata dalla costa, secondo quanto riporta Bbc. Secondo l’Afp, per il momento è stata solo «ruotata». Ma la soluzione sembra essere vicina. Ma non è ancora chiaro quando sarà ripristinato il traffico. Secondo quanto reso noto dal fornitore di servizi per il trasporto marittimo Inchcape Shipping, la nave si è mossa alle 4.30 di questa mattina. Ma sarebbe stata «solo parzialmente rimessa a galla nel Canale di Suez», spiega Leth Agencies, una delle aziende che ha lavorato, con i rimorchiatori e le draghe, per risolvere la crisi. «L?80%” della» è stato rimesso «nella giusta direzione», spiegano dall’Autorità del ...

Adnkronos : La nave #EVERGIVEN bloccata da martedì nel #CanalediSuez, è stata rimessa a galla - SkyTG24 : Il portacontainer 'Ever Given' continua ostruire il canale di #Suez: per ogni giorno di blocco restano ferme merci… - artnewsit : #CanalediSuez: la portacontainer #EVERGIVEN si muove, a quasi una settimana dal blocco - francang1950 : RT @ilriformista: Anche grazie all’alta marea è stata liberata la gigantesca nave portacontainer: ancora dubbi sulla riapertura al traffico… - a70199617 : #Ora non aumentate i carburanti Canale Suez, disincagliata la nave Ever Given -