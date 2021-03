Gazzetta: per Fabian il Napoli non scenderà sotto i 50 milioni (Di lunedì 29 marzo 2021) Il calciomercato comincia in primavera, se non prima. Si pensa alla prossima stagione. Il Napoli dovrà vendere qualche giocatore e ce ne sono alcuni in pole position. Tra questi senza dubbio Fabian Ruiz. Che, come scrive oggi la Gazzetta, ha rifiutato due proposte di rinnovo del club azzurro. Segno che vuole andare via anche se sta bene a Napoli e nel Napoli. Ma la Spagna è casa sua, anche calcisticamente. Piace a Real, Barcellona e soprattutto a Simeone per il suo Atletico Madrid. Il Napoli ha deciso: non partirà per meno di 50 milioni. A Napoli Fabian guadagna 1,5 milioni, quindi non è uno di quei calciatori che andrà a ridurre il monte ingaggi. Ma in Spagna andrebbe a guadagnare molto di più. L'articolo ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 29 marzo 2021) Il calciomercato comincia in primavera, se non prima. Si pensa alla prossima stagione. Ildovrà vendere qualche giocatore e ce ne sono alcuni in pole position. Tra questi senza dubbioRuiz. Che, come scrive oggi la, ha rifiutato due proposte di rinnovo del club azzurro. Segno che vuole andare via anche se sta bene ae nel. Ma la Spagna è casa sua, anche calcisticamente. Piace a Real, Barcellona e soprattutto a Simeone per il suo Atletico Madrid. Ilha deciso: non partirà per meno di 50. Aguadagna 1,5, quindi non è uno di quei calciatori che andrà a ridurre il monte ingaggi. Ma in Spagna andrebbe a guadagnare molto di più. L'articolo ...

