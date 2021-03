Skorupski, compagno di stanza di Zielinski in nazionale, è positivo al coronavirus (Di sabato 27 marzo 2021) Lukasz Skorupski, portiere del Bologna, è risultato positivo al tampone per il coronavirus che ha effettuato con la nazionale polacca. La notizia tiene in qualche modo in apprensione anche il Napoli, dal momento che Piotr Zielinski è suo compagno di stanza in ritiro. Resta quindi l’attesa per il prossimo giro di test, con la speranza che non contragga nuovamente il Covid. Zielinski infatti si era contagiato all’inizio dello scorso ottobre. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 27 marzo 2021) Lukasz, portiere del Bologna, è risultatoal tampone per ilche ha effettuato con lapolacca. La notizia tiene in qualche modo in apprensione anche il Napoli, dal momento che Piotrè suodiin ritiro. Resta quindi l’attesa per il prossimo giro di test, con la speranza che non contragga nuovamente il Covid.infatti si era contagiato all’inizio dello scorso ottobre. L'articolo ilNapolista.

