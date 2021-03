No, io invece non mi auguro il ritorno di Sarri a Napoli (Di venerdì 26 marzo 2021) Facendo seguito a quanto scritto dal lettore Davide Bagnasco che si augura il ritorno del “Comandante” Sarri a Napoli per, riporto testualmente, “tentare nuovamente la presa del Palazzo e riprendere un discorso interrotto sul più bello” vorrei ribadire quanto segue. A Napoli c’è ancora tanta, troppa, gente che vive di nostalgia per il cosiddetto “Sarrismo”, un’ideologia basata sulla mistificazione della realtà, sull’esaltazione del personaggio, amplificando a dismisura i risultati positivi e minimizzando quelli negativi (il più delle volte fatti passare sotto il silenzio più assoluto), sulla menzogna e sulla sistematica demonizzazione del predecessore e del successore. Del triennio Sarrista, non a caso, è prassi assai diffusa ricordare sempre ed esclusivamente le cose buone (vedi i ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 26 marzo 2021) Facendo seguito a quanto scritto dal lettore Davide Bagnasco che si augura ildel “Comandante”per, riporto testualmente, “tentare nuovamente la presa del Palazzo e riprendere un discorso interrotto sul più bello” vorrei ribadire quanto segue. Ac’è ancora tanta, troppa, gente che vive di nostalgia per il cosiddetto “smo”, un’ideologia basata sulla mistificazione della realtà, sull’esaltazione del personaggio, amplificando a dismisura i risultati positivi e minimizzando quelli negativi (il più delle volte fatti passare sotto il silenzio più assoluto), sulla menzogna e sulla sistematica demonizzazione del predecessore e del successore. Del trienniosta, non a caso, è prassi assai diffusa ricordare sempre ed esclusivamente le cose buone (vedi i ...

brandobenifei : 'Mohammad #BinSalman? È un mio amico e che sia il mandante dell’omicidio #Khashoggi lo dite voi'. Parola di Matteo… - borghi_claudio : @rrico_e @cris_cersei @Pomp_c @MassimilianRic No guardi non credo. Se anche supponessimo che i medici ammazzino a b… - Pontifex_it : Il razzismo è un virus che muta facilmente e invece di sparire si nasconde, ma è sempre in agguato. Le espressioni… - LuigiLiccardo6 : RT @napolista: No, io invece non mi auguro il ritorno di Sarri a Napoli POSTA NAPOLISTA - La memoria selettiva non consente di ricordare ta… - howlettsolo : “Potresti” Perché invece di fare la sbirra da 4 soldi non apri un libro di italiano? -

Ultime Notizie dalla rete : invece non Serie A: la Roma sfida la San Marino, domenica ancora Inter - Milan ... oggi le stanno invece premiando, con una posizione in classifica tutto sommato positiva. Alla ... Non sarebbe un piazzamento utile per la Champions League, ma in vista del probabile riutilizzo della ...

Chi è Fabio Testi? Età, carriera e vita privata dell'attore L'apice del successo come attore lo raggiunse tra gli anni '70 e '80, divenne famoso non solo in ... Due anni dopo lo abbiamo invece visto nel film Il giardino dei Finzi Contini . Fabio Testi nel 1971 ...

Albero pericoloso del vicino: cosa fare? La Legge per Tutti Muore un migrante, scoppia la rivolta Nigeriano trovato senza vita nel centro di accoglienza, la rabbia dei richiedenti asilo contro forze dell’ordine e giornalisti ...

Recensione realme 8 Pro: molta sostanza, piccolo prezzo Con un cartellino molto aggressivo il nuovo smartphone offre agli utenti un prodotto bilanciato e dalle buone prestazioni ...

... oggi le stannopremiando, con una posizione in classifica tutto sommato positiva. Alla ...sarebbe un piazzamento utile per la Champions League, ma in vista del probabile riutilizzo della ...L'apice del successo come attore lo raggiunse tra gli anni '70 e '80, divenne famososolo in ... Due anni dopo lo abbiamovisto nel film Il giardino dei Finzi Contini . Fabio Testi nel 1971 ...Nigeriano trovato senza vita nel centro di accoglienza, la rabbia dei richiedenti asilo contro forze dell’ordine e giornalisti ...Con un cartellino molto aggressivo il nuovo smartphone offre agli utenti un prodotto bilanciato e dalle buone prestazioni ...