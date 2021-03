Gli europei si sentono ingannati da AstraZeneca | dice Draghi

Leggi su agi

(Di venerdì 26 marzo 2021) AGI - I cittadini"hanno la sensazione di essereda alcune case farmaceutiche, in particolare da AstraZeneca", per questo bisogna fare in modo che "le dosi prodotte in Ue restino in Ue", anche attraverso il meccanismo di controllo dell'export, di recente rafforzato dalla Commissione europea. Sono questi i cardini dell'intervento del presidente del Consiglio, Mario, al vertice Ue che si è tenuto in videoconferenza e a cui ha preso parte anche il presidente americano, Joe Biden, per confermare la ritrovata alleanza translantica, anche sul fronte dei vaccini.nel suo intervento - riferiscono fonti europee - ha ripercorso i fatti legati allo stabilimento di Anagni, dove nei giorni scorsi sono state scoperte 29 milioni di dosi di AstraZeneca. E proprio su queste l'ex presidente della Bce ...