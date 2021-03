Ferragnez: la piccola Vittoria incontra Leone per la prima volta (Di giovedì 25 marzo 2021) Sono usciti oggi dalla clinica Chiara Ferragni, Fedez e la piccola Vittoria, nata appena qualche giorno fa. Ad attenderli a casa, il piccolo Leone che incontra la sorellina per la prima volta. Nelle stories di Chiara il momento dell’incontro. Con le restrizioni legate alla pandemia il piccolo Leone non ha potuto conoscere prima di oggi la piccola Vittoria e ha atteso quindi a casa l’arrivo dalla clinica della Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 25 marzo 2021) Sono usciti oggi dalla clinica Chiara Ferragni, Fedez e la, nata appena qualche giorno fa. Ad attenderli a casa, il piccolochela sorellina per la. Nelle stories di Chiara il momento dell’incontro. Con le restrizioni legate alla pandemia il piccolonon ha potuto conosceredi oggi lae ha atteso quindi a casa l’arrivo dalla clinica della Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

itsmc17 : RT @namelessle_: La piccola Vittoria è arrivata portando con se un regalo per il suo fratellino, mentre Leo l’aspettava già pronto anche lu… - namelessle_ : La piccola Vittoria è arrivata portando con se un regalo per il suo fratellino, mentre Leo l’aspettava già pronto a… - lwtsavedme : già mi immagino uno shooting con leo, la piccola vitto e la mati haha #ferragnez - sailormarsjr : Raga come si fa a non sciogliersi? #ferragnez ben arrivata a casa piccola vittoria ?? - itsmc17 : RT @nomeinutilizzo: io che aspetto che i #ferragnez pubblichino l'incontro tra Leone e la piccola V. -