Fulco | la compagna è incinta | l’ex della Chiabotto avrà una bambina

Leggi su dilei

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Fabio, proprio come la sua ex fidanzata Cristina, sta per scoprire la gioia di diventare genitore. A 50 anni diventerà padre di una, la suaVeronica Papa è infattidi sette mesi. Una grandissima gioia per l’attore, che stava quasi per rinunciare all’idea di cullare un suo bambino fra le braccia. Ad annunciare la gravidanza di Veronica, è stato proprio, che intervistato dal settimanale ‘Chi’ ha rivelato anche il sesso del nascituro e i retroscena sul suo fidanzamento con l’attuale, più giovane di lui di ben 25 anni. Al settimanale diretto da Alfonso Signorini,è tornato, seppur non direttamente, a parlarefinerelazione con Cristina ...