Bonus spesa: a chi tocca e a quanto ammonta (Di mercoledì 24 marzo 2021) In arrivo sostegni per le famiglie in difficoltà. Nel Decreto Ristori ter dello scorso novembre sono stati previsti 400 milioni per rinnovare questo Bonus, che era già stato erogato a marzo 2020. Ciascun comune sta pubblicando il bando per richiedere i buoni spesa. Il buono può essere usato solo per comprare beni di prima necessità, farmaci o alimenti, nei negozi che aderiscono all'iniziativa. I requisiti di accesso generali sono: La cittadinanza italiana, la residenza nel Comune di riferimento o il permesso di soggiorno; un grave peggioramento della situazione economica dovuto alla pandemia di Covid-19, tale da non rendere possibile acquistare beni di prima necessità (dimostrabile tramite ISEE o autocertificazione); Nessun membro della famiglia che percepisca degli ammortizzatori sociali (Reddito di Cittadinanza, Pensione di Cittadinanza, ...

Ultime Notizie dalla rete : Bonus spesa Caf Coldiretti, è partita la campagna fiscale 2021 ... oltre al documento comprovante il pagamento tracciato, anche il documento comprovante la spesa ... Da tale data non è più possibile fruire del bonus Irpef. Riguardo la detrazione per ristrutturazione "...

Bonus da 300 a 700 euro per le famiglie che ne fanno richiesta Le altre agevolazioni Previsti aiuti alle famiglie in difficoltà economica a causa del Covid, con bonus spesa da 50 a 700 euro. Gli stanziamenti previsti nel Decreto Ristori ter , sono in arrivo per ...

Al via i Bonus spesa 2021 fino a 700 euro: a chi spettano e come fare domanda Fanpage.it DL Sostegni: domande al via il 30 marzo, ecco tutte le informazioni Il nuovo contributo a fondo perduto, come i precedenti bonus, è escluso da tassazione sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap e non incide sul calcolo del rapporto per la deducib ...

Superbonus 110, demolizione e ricostruzione con ampliamento di un immobile Ê possibile usufruire del superbonus 110 per gli interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento del volume dell'immobile? A spiegare in quali casi è possibile accedere all'ecobonus 110 è st ...

