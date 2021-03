Covid Fvg, oggi 311 contagi e 22 morti: dati 23 marzo (Di martedì 23 marzo 2021) (Adnkronos) - Sono 311 i nuovi contagi di Coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 23 marzo. Si registrano altri 19 morti, a cui si aggiungono altri 2 decessi risalenti a febbraio e un altro dell'11 marzo. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 6.764 tamponi molecolari con un tasso di positività del 4,59%. Sono inoltre 3.414 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 237 casi (6,94%). I ricoveri nelle terapie intensive sono 83 mentre quelli in altri reparti risultano essere 620. I decessi complessivamente ammontano a 3.166, con la seguente suddivisione territoriale: 688 a Trieste, 1.637 a Udine, 624 a Pordenone e 217 a Gorizia. I totalmente guariti sono 70.172, i clinicamente guariti 2.990, mentre quelli in isolamento oggi ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) (Adnkronos) - Sono 311 i nuovidi Coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di, 23. Si registrano altri 19, a cui si aggiungono altri 2 decessi risalenti a febbraio e un altro dell'11. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 6.764 tamponi molecolari con un tasso di positività del 4,59%. Sono inoltre 3.414 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 237 casi (6,94%). I ricoveri nelle terapie intensive sono 83 mentre quelli in altri reparti risultano essere 620. I decessi complessivamente ammontano a 3.166, con la seguente suddivisione territoriale: 688 a Trieste, 1.637 a Udine, 624 a Pordenone e 217 a Gorizia. I totalmente guariti sono 70.172, i clinicamente guariti 2.990, mentre quelli in isolamento...

