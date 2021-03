Advertising

TV7Benevento : Covid: a Cittiglio in 19 per 120 slot vaccini, 'ma nessuna dose sprecata'... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Cittiglio

Il Tempo

... " Anche oggi al centro vaccinale disono state convocate solo 19 persone, mentre le dosi ... altre avevano già avuto ilda poco tempo e quindi non potevano ricevere il vaccino ma ...Tempo medio di lettura: < 1 minuto ' Anche oggi al centro vaccinale disono state convocate solo 19 persone, mentre le dosi di vaccino Astrazeneca disponibili ...avevano già avuto ilda ...Milano, 23 mar. (Adnkronos) - Nell'hub vaccinale di Cittiglio, in provincia di Varese, si sono presentati in 19 sui 120 slot riservati al personale scolastico per la somministrazione del vaccino ...Campagna vaccinale a singhiozzo. Mentre all’ospedale di Circolo di Varese, gli operatori hanno accolto e vaccinato le ultime 200 persone dei diversi corpi delle forze dell’ordine per poi passare a 300 ...