Benzina e gasolio, prezzi in aumento da venti settimane (Di martedì 23 marzo 2021) Secondo le ultime rilevazioni del ministero dello Sviluppo economico, la verde in modalità self service è arrivata in media a 1,579 euro al litro, con un aumento di 1,3 centesimi rispetto alla settimana scorsa. Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 23 marzo 2021) Secondo le ultime rilevazioni del ministero dello Sviluppo economico, la verde in modalità self service è arrivata in media a 1,579 euro al litro, con undi 1,3 centesimi rispetto alla settimana scorsa.

