Lecce, Mancosu si opererà di appendicite. La nota (Di lunedì 22 marzo 2021) Report medico del Lecce sul proprio capitano Marco Mancosu: "L'U.S. Lecce comunica che il calciatore Marco Mancosu si sottoporrà in settimana ad un intervento chirurgico di appendicite. L'operazione era stata programmata per fine stagione, ma lo staff medico in accordo con il calciatore, a causa dell'accentuarsi della sintomatologia, ha deciso di anticipare l'intervento". Foto: Twitter Lecce L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

