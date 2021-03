Ginnastica artistica | Serie A 2021 | programma | orario d’inizio | tv | streaming seconda tappa Siena 27 marzo

(Di lunedì 22 marzo 2021) Sabato 27andrà in scena ladelladi. Sarà il PalaEstra diad ospitare questo appuntamento del massimo campionato italiano a squadre: si torna in pedana a tre settimane di distanza dalla prova d’apertura di Ancona, la Polvere di Magnesio vuole regalare spettacolo e l’Italia punta a proseguire bene questa stagione che culminerà con le Olimpiadi di Tokyo. Ci sarà davvero da divertirsi nell’atto di mezzo della regular season, riparte la rincorsa verso i sei posti per la Final Six che assegnerà gli scudetti in primavera. La Brixia Brescia è la grande favorita della vigilia al femminile e potrà fare affidamento su praticamente tutte le stelle della Nazionale: le Fate (Giorgia Villa, Asia D’Amato, ...

Pietra Ligure . Nella giornata odierna, sabato 20 marzo, si è disputata nel palazzetto di Genova Sant'Eusebio la seconda prova individuale Silver della Federazioned'Italia. Sono undici le ginnaste che sono scese in pedana per la Polisportiva Maremola, accompagnate dai tecnici Rosso, Cristina e Maglio. Sette le medaglie conquistate: le pietresi sono ...In generale l'attività fisica è sempre stata una sua prerogativa, basti pensare che da piccola ha praticato karate e. Per quanto concerne la sua vita privata, dal 2019 è ...Pietra Ligure. Nella giornata odierna, sabato 20 marzo, si è disputata nel palazzetto di Genova Sant’Eusebio la seconda prova individuale Silver della Federazione Ginnastica d’Italia. Sono undici le g ...In osservanza delle misure di prevenzione anti Covid, sentita partecipazione per ricordare Valerio Fedeli, Presidente Onorario del Club Scherma Legnano. Messaggi di cordoglio dal mondo della Scherma, ...