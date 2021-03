Inter | oggi altri tamponi Nazionali | l’ATS potrebbe dare il via libera Club indignato

(Di domenica 21 marzo 2021)lasciar partire idi casaC’è attesa mista ad ansia in casadopo i 4 casi di positività della settimana che sta per concludersi. I giocatori nerazzurri, spiega la Gazzetta dello Sport, si sottoporrannoa nuovi, mentre cresce la preoccupazione per il viacheconcedere ai giocatori convocati dalle. “Il sollievo e l’indignazione. L’è sospesa così, tra due sentimenti opposti. Il soggetto protagonista è il Covid, che ad Appiano sembrano esser riusciti a contenere.ci sarà un altro giro di. Si tratta dell’esame «decisivo», quello che consentirebbe il ...

Il secondo giro di tamponi interamente negativi ha riportato parziale serenità in casadopo ... L'intero gruppo squadra resta però in isolamento:- come riporta La Gazzetta dello Sport - è ...L'si dimostra ancora una volta molto attenta alle dinamiche sociali contro le discriminazioni. Come si legge quest', sulle pagine del Corriere dello Sport , i nerazzurri nella figura del vice ...Un rientro, come segnala quest'oggi il Tuttosport, che riporta il sorriso ad Appiano ... Lautaro ha più che mai la testa sull’Inter". Il futuro del Toro si tinge sempre di più di nerazzurro.Oggi i giocatori saranno sottoposti ad altri test molecolari, il cui esito arriverà nella giornata di domani. Allo stesso modo, però, qualora risultassero tutti negativi, i giocatori potrebbero poi ev ...