Da Gotham Knights a Vampire The Masquerade Bloodlines 2 | tutti i giochi rinviati nel 2021

(Di domenica 21 marzo 2021) La pandemia da COVID-19 ha causato diversi intoppi per chi lavora in grandi aziende e uffici, costretti a far lavorare il proprio personale a distanza, se non direttamente da casa. Questo vale anche per gli sviluppatori di video, i quali hanno dovuto realizzare le proprie opere nei computer di casa propria, in molti casi privi dell'equipaggiamento necessario per operare decentemente o in sincronia con il resto del team. Le conseguenze di questa situazione sono state immediate: nel 2020 abbiamo visto molti titoli AAA rimandati all'anno successivo, in quanto non potevano essere pronti per tempo. Leggi altro...