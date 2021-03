Wta Monterrey 2021, Golubic è la prima finalista: Li battuta in due set (Di domenica 21 marzo 2021) Viktorija Golubic è la prima finalista dell’edizione 2021 del torneo Wta 250 di Monterrey, in corso sui campi in cemento della città messicana. La svizzera ha battuto in due set Ann Li, statunitense numero 8 del tabellone, con il punteggio di 6-2 6-4 dopo un’ora e venti minuti di gioco. Adesso l’elvetica attende in finale la vincente della seconda semifinale, che vede in campo Fernandez e Sorribes Tormo. IL TABELLONE COMPLETO DEL TORNEO L’inizio della partita sembra sorridere a Li, che tiene senza problemi il servizio in apertura e arriva subito a palla break in risposta. La classe 2000 statunitense però inizia ben presto a soffrire in battuta, concedendo ben tre break consecutivi che rendono vano il contro-break inizialmente trovato nel quarto gioco. Dopo quel passaggio a vuoto ... Leggi su sportface (Di domenica 21 marzo 2021) Viktorijaè ladell’edizionedel torneo Wta 250 di, in corso sui campi in cemento della città messicana. La svizzera ha battuto in due set Ann Li, statunitense numero 8 del tabellone, con il punteggio di 6-2 6-4 dopo un’ora e venti minuti di gioco. Adesso l’elvetica attende in finale la vincente della seconda semifinale, che vede in campo Fernandez e Sorribes Tormo. IL TABELLONE COMPLETO DEL TORNEO L’inizio della partita sembra sorridere a Li, che tiene senza problemi il servizio in apertura e arriva subito a palla break in risposta. La classe 2000 statunitense però inizia ben presto a soffrire in, concedendo ben tre break consecutivi che rendono vano il contro-break inizialmente trovato nel quarto gioco. Dopo quel passaggio a vuoto ...

Ultime Notizie dalla rete : Wta Monterrey Golubic in semi a Monterrey Viktorija Golubic (WTA 102) si issata in semifinale nel torneo di Monterrey. L'elvetica, giunta fino all'ultimo atto a Lione la scorsa settimana, ha superato nei quarti la russa Anna Kalinskaya (130) con il punteggio di ...

Golubic nei quarti a Monterrey Viktorija Golubic (WTA 102) disputer i quarti del torneo di Monterrey. Ha battuto agli ottavi la statunitense Lauren Davis (79) per 6 - 3 6 - 1 in soli 69'. Uscita dalle qualificazioni in questo appuntamento messicano, ...

WTA Monterrey, oggi le semifinali: avanti Leylah Fernandez e Ann Li Ubi Tennis Gioia Golubic, è finale a Monterrey MONTERREY - Viktorija Golubic continua il suo magic moment al torneo di Monterrey. La 28enne elvetica, in grande forma, ha liquidato anche la statunitense Ann Li (Wta 72), strappando il pass per la ...

Golubic in finale a Monterrey Continua lo straordinario momento di Viktorija Golubic (WTA 102), che a Monterrey ha conquistato la sua seconda finale sul circuito femminile in una settimana dopo quella (persa) di Lione.

