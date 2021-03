La Juve lo scrive sui numeri: i messaggi della Signora contro il razzismo (Di sabato 20 marzo 2021) Nelle partite di questo fine settimana le giocatrici e i giocatori della Juventus porteranno addosso dei numeri di maglia particolare, in versione customizzata secondo quanto permesso dal regolamento ... Leggi su gazzetta (Di sabato 20 marzo 2021) Nelle partite di questo fine settimana le giocatrici e i giocatorintus porteranno addosso deidi maglia particolare, in versione customizzata secondo quanto permesso dal regolamento ...

Advertising

ZZiliani : Ricordate quando #Sconcerti sul #Corriere scrisse che il #CR7 del #RealMadrid nella Juve di Allegri avrebbe fatto l… - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? La Roma scrive alla Lega Serie A: chiesti chiarimenti sul rinvio di #JuveNapoli ?? - sportli26181512 : La Juve lo scrive sui numeri: i messaggi della Signora contro il razzismo: La Juve lo scrive sui numeri: i messaggi… - DrBlackMrWhite1 : @despecialuan @riccardorettori Ma poi dai, uno che scrive di essere il social media manager della Juve???? Poi parla… - josephruggy : @calciomercatoit Perchè non convocare qualche riserva della juve che non ha mai giocato? Meglio no? Come mai nessun… -