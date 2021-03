Ius Soli | Provenzano Pd ironico su Salvini | ' Altro cui pensare? Si può anche pensare a più cose insieme'

Advertising

civati : Diritti?! - repubblica : Oggi su Rep: ?? Ius soli, il diritto negato di una generazione [di Maria Novella De Luca] - galeazzobignami : Lo ius soli spiegato da Giacomo Leopardi. O anche lui era un pericoloso sovranista? - nonabbiatepaura : - PatCacciari : @Cerrezio_FC Le assurdità sono quelle propinate da chi si oppone. E speriamo che in Italia ci sia presto uno Ius soli all'americana. -

Ultime Notizie dalla rete : Ius Soli

...attacca intanto Matteo Salvini accusandolo di aver tenuto in ostaggio il Consiglio Ministri senza peraltro risultati e parla di pessimo inizio il leader leghista replica C'è chi pensa loe c'...'C'e' chi pensa alloe c'e' chi pensa ad aiutare gli italiani in difficolta' con un decreto da 32 miliardi. Basta con le polemiche, Enrico stai sereno'. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini che continua: '...Quella di Rachid sembra una storia già sentita, con la vita che ti volta le spalle lasciando il passo alla malasorte. Per fortuna - dice Rachid con gli occhi lucidi - tanti residenti del quartiere mi ...ROMA - Botta e risposta tra il neo segretario del Pd Enrico Letta e il leader della Lega Matteo Salvini. Ad andare all'attacco per primo è Letta: "Molto ...