Il Napoli | Lobotka è rientrato a casa

(Di sabato 20 marzo 2021) Comunicato delsulle condizioni didopo la notizia della Gazzetta per la presenza del calciatore alla Clinica Ruesch. Notizia confermata dal, il club aggiunge che adesso il centrocampista è. Si precisa che Stanislavin seguito ad una complicanza di una tonsillite essudativa ha effettuato in mattinata un drenaggio di ascesso tonsillare ed è giàpresso il proprio domicilio.ha effettuato un drenaggio di ascesso tonsillare. Il calciatore è. https://t.co/By04Q82d7D #ForzaSempre pic.twitter.com/2pUUHBYGLO — Official SSC(@ssc) March 20, 2021 L'articolo ...

Calcio - Stanislavha una brutta tonsillite che, già da qualche giorno lo tormenta, e lo ha costretto ad un intervento ambulatoriale effettuato dal dottor Gambardella, per la rimozione ...Il centrocampista del, non prenderà parte alla trasferta di Roma, con il resto della squadra. Ecco il motivo Stanislavnon si è allenato tutta la settimana per attacchi di tonsillite, non è partito ...Il Napoli: “Lobotka ha effettuato in mattinata un drenaggio di ascesso tonsillare ed è già rientrato presso il proprio domicilio” ...Con un comunicato ufficiale, il Napoli ha voluto fare chiarezza intorno alle condizioni di Stanislav Lobotka. Questa la nota del club partenopeo: “Si precisa che Stanislav Lobotka in seguito ad una co ...