Twitch: uno streamer dà il via ad una 'diretta infinita' alimentata dagli abbonamenti (Di giovedì 18 marzo 2021) Ludwig Ahgren, uno streamer di Twitch che ora ha 2 milioni di follower, ha lanciato quello che viene chiamato "streaming infinito". La sfida è questa: con ogni nuovo abbonamento, Ahgren aggiunge 10 secondi al tempo totale alla diretta. Ciò significa che finché continua a ricevere nuovi abbonati, Ahgren continuerà a trasmettere. Domenica sera, lo streamer è andato a dormire con 18 ore rimaste per finire lo spettacolo, ma tuttavia, al risveglio, il contatore ha raggiunto le 27 ore. Nonostante si aspettasse di perdere abbonati con questo esperimento, la verità è che è successo esattamente il contrario: è finito per diventare la trasmissione principale della piattaforma Twitch, ed era inoltre in tendenza su Twitter. Dall'inizio della trasmissione domenica scorsa, Ahgren è raramente sceso sotto i 30.000 ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 18 marzo 2021) Ludwig Ahgren, unodiche ora ha 2 milioni di follower, ha lanciato quello che viene chiamato "streaming infinito". La sfida è questa: con ogni nuovo abbonamento, Ahgren aggiunge 10 secondi al tempo totale alla. Ciò significa che finché continua a ricevere nuovi abbonati, Ahgren continuerà a trasmettere. Domenica sera, loè andato a dormire con 18 ore rimaste per finire lo spettacolo, ma tuttavia, al risveglio, il contatore ha raggiunto le 27 ore. Nonostante si aspettasse di perdere abbonati con questo esperimento, la verità è che è successo esattamente il contrario: è finito per diventare la trasmissione principale della piattaforma, ed era inoltre in tendenza su Twitter. Dall'inizio della trasmissione domenica scorsa, Ahgren è raramente sceso sotto i 30.000 ...

Advertising

Eurogamer_it : Uno streamer di #Twitch dà il via ad una 'diretta infinita'. - emisskrt : RT @POW3R_GC: Supportare i vostri streamer preferiti non vuol dire fare la subscribe Potete: ?Seguirli su Twitch/Youtube ?Essere attivi co… - MicheleAnnibale : RT @LucaDiegoP: -Qualche sfumatura di colore in più per le regioni, attendo il porpora -Jacoboni a tanto così da segarsi live su twitch -co… - cristianaraffa : Cronache dallo #smartworking Mio figlio sta giocando in live su Twitch e interagisce con uno che si chiama “pesce puzzolente” - _RedKitty : RT @BarbieXanax: Ho giocato per la prima volta a animal crossing ed è stato uno shock Il tutto lo trovate immortalato per i posteri su http… -