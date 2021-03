Star Wars Jedi: Fallen Order, in arrivo una versione next-gen per PS5 e Xbox Series X/S? (Di giovedì 18 marzo 2021) Star Wars Jedi: Fallen Order potrebbe ricevere una versione nativa su PS5 e Xbox Series X/S: a quanto pare, queste versioni sono state valutate da una scheda pubblicata sul sito tedesco di rating USK. Se ciò corrispondesse al vero significherebbe che il gioco riceverà una versione nativa di nuova generazione. Un aggiornamento che ha ottimizzato il gioco per le nuove console è stato pubblicato all'inizio di quest'anno e ha reso il titolo retrocompatibile sia su PlayStation 5 che su Xbox Series X/S. L'aggiornamento ha aumentato il framerate a 60 FPS, aumentato il postprocessing e aumentato la risoluzione dinamica. Dato il successo delle vendite di Fallen Order, non ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 18 marzo 2021)potrebbe ricevere unanativa su PS5 eX/S: a quanto pare, queste versioni sono state valutate da una scheda pubblicata sul sito tedesco di rating USK. Se ciò corrispondesse al vero significherebbe che il gioco riceverà unanativa di nuova generazione. Un aggiornamento che ha ottimizzato il gioco per le nuove console è stato pubblicato all'inizio di quest'anno e ha reso il titolo retrocompatibile sia su PlayStation 5 che suX/S. L'aggiornamento ha aumentato il framerate a 60 FPS, aumentato il postprocessing e aumentato la risoluzione dinamica. Dato il successo delle vendite di, non ...

Advertising

elecrasticheart : L' ultima esecuzione con la ghigliottina in Francia è avvenuta l'anno di uscita di Star Wars episodio IV - bvstiadiSatana : RT @yourfriendyen: Siccome c'è Game Of Thrones in tendenza devo ricordare che D&D si sono rifiutati di allungare l'ottava stagione perché v… - Eurogamer_it : #StarWarsJediFallenOrder, in arrivo una versione per #PS5 e #XboxSeriesX? - xheryon : Ogni volta che mia mamma va al supermercato le descrivo accuratamente l’uovo di Star Wars ma le mie info la confond… - ShootinStarRike : RT @yourfriendyen: Siccome c'è Game Of Thrones in tendenza devo ricordare che D&D si sono rifiutati di allungare l'ottava stagione perché v… -