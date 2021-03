AstraZeneca: casi di trombosi e decessi. La verità è nei numeri non nelle paure... (Di venerdì 19 marzo 2021) «Non si è mai visto un allarme diventare così ampio sulla base di così pochi dati». Nicola Magrini, direttore dell’Aifa, condanna con queste parole il clima di panico che si è scatenato dopo... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 19 marzo 2021) «Non si è mai visto un allarme diventare così ampio sulla base di così pochi dati». Nicola Magrini, direttore dell’Aifa, condanna con queste parole il clima di panico che si è scatenato dopo...

TgLa7 : ????EMA: VACCINO #ASTRAZENECA SICURO ED EFFICACE, NESSUN NESSO CON CASI RARI ???? - Agenzia_Ansa : 'Il vaccino AstraZeneca è sicuro, efficace, i benefici sono superiori ai rischi ed escludiamo relazioni tra casi di… - emenietti : Per l’EMA si può riprendere a vaccinare con AstraZeneca: non è stato riscontrato un aumento delle trombosi in gener… - ninacs81 : RT @WCostituzione: Di quanti altri casi di medici o infermieri o farmacisti deceduti poco dopo un vaccino (es. l'antinfluenzale) siamo venu… - ilaria_pebbles : RT @Agenzia_Ansa: 'Il vaccino AstraZeneca è sicuro, efficace, i benefici sono superiori ai rischi ed escludiamo relazioni tra casi di tromb… -