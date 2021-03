Arisa confessa i motivi per cui sono saltate le nozze con Andrea Di Carlo

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Dopo la notizia dell’annullamento dellefatto daDiha rilasciato un’intervista a Il Corriere dichiarando comeandate le cose dal suo punto di vista. Il suo ex fidanzato Di, dopo l’intervista rilasciata dalla cantante a Mara Venier, ha dichiarato: “Il matrimonio è annullato, miripreso l’anello”.ha affermato che: Lui si è arrabbiato molto perché a Domenica in non ho pronunciato il suo nome mentre parlavo con Mara Venier della mia vita. Ma io gli ho sempre chiesto riservatezza, lui invece ha sempre raccontato tutto di noi. Io ho messo anche delle stories su Instagram , perché altrimenti lui sosteneva che non lo amavo abbastanza, che mi vergognavo di lui. Ma non è così. Semplicemente le relazioni quando ...

e quelle lacrime da Mara Venier Pare che sia stato proprio il pianto dia Domenica In ad aver scatenato la rabbia di Di Carlo . Comelui stesso al settimanale Oggi , " hanno ..., ai microfoni di Maria Volpe,di aver sentito l'ex fidanzato che le avrebbe ribadito ' di non voler tornare con me'.Arisa ha affermato che: Lui si è arrabbiato molto perché ... Semplicemente le relazioni quando sono sovraesposte finiscono. La cantante ha confessato che non cambia la sua posizione e che sta ...Pare che sia stato proprio il pianto di Arisa a Domenica In ad aver scatenato la rabbia di Di Carlo. Come confessa lui stesso al settimanale Oggi, “hanno mandato in onda un filmato con le mie foto, le ...