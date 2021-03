(Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBellizzi (Sa) – E’ in programmaalle 11promossa dai sindacati e che ha già ricevuto il supporto anche del sindaco di Bellizzi, Mimmo Volpe per tentare di salvare il futuro delle 40 famiglie dei lavoratori della, lo stabilimento industriale che produce materiali e soluzioniil rischio idrogeologico, bonifiche e pavimentazioni stradali, e che pochi giorni fa, ha improvvisamente comunicato dopo un periodo di crisi e di lotta, l’intenzione di cessare l’attività, per una crisi che sta interessando l’intero gruppo pur essendo coinvolto in un settore per nulla in difficoltà. L’obiettivo dell’inin programma alle 11 sarà quello di attivare un tavolo nazionale presso il Ministero dello Sviluppo Economico per ...

Advertising

anteprima24 : ** #Maccaferri Manifatture, domani l’#Assemblea contro la #Chiusura ** - tvoggi : MACCAFERRI DECIDE PER LA CHIUSURA DELLO STABILIMENTO DI BELLIZZI Dopo un anno e mezzo di lotta la proprietà della M… -

Ultime Notizie dalla rete : Maccaferri Manifatture

anteprima24.it

Bellizzi . Chiusura ed un anno di cassa integrazione. È la decisione presa dai vertici aziendali diItalia per lo stabilimento di Bellizzi . La crisi economica, aggravata dalla situazione sanitaria, ha spinto l'azienda a tirare i remi in barca, facendo piombare nello sconforto ...Bellizzi . Chiusura ed un anno di cassa integrazione. È la decisione presa dai vertici aziendali diItalia per lo stabilimento di Bellizzi . La crisi economica, aggravata dalla situazione sanitaria, ha spinto l'azienda a tirare i remi in barca, facendo piombare nello sconforto ...Bellizzi (Sa) – E’ in programma domani alle 11 l’assemblea promossa dai sindacati e che ha già ricevuto il supporto anche del sindaco di Bellizzi, Mimmo Volpe per tentare di salvare il futuro delle 40 ...Chiusura ed un anno di cassa integrazione. È la decisione presa dai vertici aziendali di Maccaferri Manifatture Italia per lo stabilimento di Bellizzi. Per 37 lavoratori inizia la battaglia per tentar ...