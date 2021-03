Paura per Rui Patricio: scontro terribile in campo, colpo alla testa (Di martedì 16 marzo 2021) Paura in Premier League. Trauma cranico per Rui Patricio, portiere del Wolverhampton si è accasciato a terra dopo uno scontro: via in barella. E’ stata una serata di Paura in Inghilterra per gli amanti del calcio. C’è stata tanta preoccupazione per Rui Patricio, estremo difensore del Wolverhampton, rimasto a terra privo di sensi dopo uno Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 16 marzo 2021)in Premier League. Trauma cranico per Rui, portiere del Wolverhampton si è accasciato a terra dopo uno: via in barella. E’ stata una serata diin Inghilterra per gli amanti del calcio. C’è stata tanta preoccupazione per Rui, estremo difensore del Wolverhampton, rimasto a terra privo di sensi dopo uno Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

