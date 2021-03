Grammy 2021, dalla profondissima scollatura Cavalli ai cristalli di Dua Lipa (Di lunedì 15 marzo 2021) Con i red carpet hollywoodiani fermi da un anno e le cerimonie che da 12 mesi si svolgono in modalità virtuale, i Grammy Awards 2021 arrivano come una ventata d’aria fresca. Perché allo Staples Center di Los Angeles un tappeto rosso (Covid-safe) c’è stato davvero, in presenza. All’evento niente pubblico, alcuni contenuti pre-registrati e i rigidi protocolli a cui ormai siamo abituati ma anche look degni di nota e sorrisi (quasi tutti senza mascherine). Dua Lipa tra fucsia e cristalli Sono tante le star accorse in California per prendere parte all’evento. I look più riusciti di questi Grammy Awards sono quelli di Dua Lipa. La cantante, che ha vinto il premio per Best Pop Vocal Album, ha sfoggiato due outfit firmati Versace. Sul tappeto rosso Dua era una visione con un vestito su misura ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di lunedì 15 marzo 2021) Con i red carpet hollywoodiani fermi da un anno e le cerimonie che da 12 mesi si svolgono in modalità virtuale, iAwardsarrivano come una ventata d’aria fresca. Perché allo Staples Center di Los Angeles un tappeto rosso (Covid-safe) c’è stato davvero, in presenza. All’evento niente pubblico, alcuni contenuti pre-registrati e i rigidi protocolli a cui ormai siamo abituati ma anche look degni di nota e sorrisi (quasi tutti senza mascherine). Duatra fucsia eSono tante le star accorse in California per prendere parte all’evento. I look più riusciti di questiAwards sono quelli di Dua. La cantante, che ha vinto il premio per Best Pop Vocal Album, ha sfoggiato due outfit firmati Versace. Sul tappeto rosso Dua era una visione con un vestito su misura ...

