Hazard accelera i tempi per riprendersi il Real | le ultime sull’infortunio

(Di sabato 13 marzo 2021)per recuperare dall’infortunio e ripagare la fiducia di Zidane e della dirigenza delMadrid Edenperil. L’attaccante belga ha raccolto al momento solo 13 presenze in stagione a causa di un problema alla schiena ma ora è pronto a ripagare la fiducia di Zidane.potrebbe giocare uno spezzo di gara questo pomeriggio contro l’Elche e, secondo quanto riportato dalla redazione di Goal, è ora pronto a recuperare il tempo perso per via degli infortuni. Leggi su Calcionews24.com

