Salvini torna al Viminale per parlare con Lamorgese e il capo della Polizia (Di venerdì 12 marzo 2021) Matteo Salvini è stato al Viminale dove ha incontrato il ministro dell'interno Lamorgese e il capo della Polizia Giannini per discutere di immigrazione e Polizia L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 12 marzo 2021) Matteoè stato aldove ha incontrato il ministro dell'internoe ilGiannini per discutere di immigrazione eL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

matteosalvinimi : #Salvini: prima si mette in sicurezza il Paese, prima si torna alla normalità e alla vita. #nonèladurso - FirenzePost : Salvini torna al Viminale per parlare con Lamorgese e il capo della Polizia - UltrasForever72 : RT @StefDori: @matteosalvinimi Salvini adesso TACI e torna a cuccia a mangiare nella ciotola di Dudù ???? - AntonelloLest4t : Questo co....ne di #Salvini non imparerà mai l'antico detto: Nun sputà ‘ncielo ca ‘nfaccia te torna. Etichetta… - Mariari30057064 : RT @Misurelli77: Orfini: 'Serve un segretario che ci porti al Congresso per archiviare l’alleanza col M5s' Un genio! Uno statista di razza!… -