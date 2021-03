F1, test Bahrain 2021. Max Verstappen impressiona nella prima giornata. La Ferrari fa legna, rebus fondo in Mercedes (Di venerdì 12 marzo 2021) All’autodromo di Sakhir è andata in archivio la prima delle tre giornate di test collettivi della Formula Uno, nell’unico weekend di prove prima dell’inizio del Mondiale, fissato tra due settimane proprio sulla stessa pista. Trarre conclusioni sulla base di quanto visto oggi, oltre a essere prematuro, è pressoché impossibile. Il contesto è stato oltremodo particolare, poiché le condizioni atmosferiche si sono rivelate pessime a causa del forte vento, che nel pomeriggio ha addirittura scatenato un’autentica tempesta di sabbia. Dunque, qualsiasi risultato va preso con le molle. Cionondimeno, proviamo ad analizzare quanto accaduto nel corso delle otto ore odierne. L’uomo del giorno risponde al nome di Max Verstappen. Il pilota olandese, oltre a risultare il più rapido in assoluto, è stato anche quello che ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 marzo 2021) All’autodromo di Sakhir è andata in archivio ladelle tre giornate dicollettivi della Formula Uno, nell’unico weekend di provedell’inizio del Mondiale, fissato tra due settimane proprio sulla stessa pista. Trarre conclusioni sulla base di quanto visto oggi, oltre a essere prematuro, è pressoché impossibile. Il cono è stato oltremodo particolare, poiché le condizioni atmosferiche si sono rivelate pessime a causa del forte vento, che nel pomeriggio ha addirittura scatenato un’autentica tempesta di sabbia. Dunque, qualsiasi risultato va preso con le molle. Cionondimeno, proviamo ad analizzare quanto accaduto nel corso delle otto ore odierne. L’uomo del giorno risponde al nome di Max. Il pilota olandese, oltre a risultare il più rapido in assoluto, è stato anche quello che ...

