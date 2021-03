Governo | De Micheli | “Su pandemia e Alitalia vedo positiva continuità”

(Di giovedì 11 marzo 2021) ROMA – “Mi stupisco dello stupore di chi immaginava che sul fronte pandemico ci potessero essere scelte grandemente diverse da prima, sul resto il governo sta prendendo in mano dossier molto importanti”. Così la deputata del Pd, ed ex ministra dei Trasporti e Infrastrutture, Paola De Micheli, intervistata dalla ‘Dire’, fa un primo bilancio del nuovo esecutivo.

Advertising

MarykoMayko : @MastriTina @simosim27051969 Prima IV aveva due ministre, ora ne ha una. Prima aveva la golden share del governo (è… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Micheli

Dire

Con una nota i Parlamentari bresciani della Lega Simona Bordonali , Giuseppe Donina , Stefano Borghesi , Paolo Formentini, Eva Lorenzoni, Matteoe Raffaele Volpi rispondono alle dichiarazioni del Presidente della Provincia, Samuele Alghisi (Pd) .Romano Prodi, mentre il partito tra big e peones di ogni tendenza accusa ildi immobilismo ... Ma stava precipitando tutto e in prospettiva anche i lettiani, come la Deo Boccia, ...I parlamentari bresciani rispondono al presidente della Provincia: “Spetta allo Stato rifornire le Regioni di vaccini. Chiederemo al Governo più dosi per Brescia” ...Anche se molti media non hanno insistito sul caso specifico, ci sono non pochi interrogativi sulle problematiche delle infrastrutture ...