Sasso Lega | “Impegno massimo per dare dignità ai docenti e sconfiggere il precariato | nemico della didattica”

(Di mercoledì 10 marzo 2021) Il sottosegretario all'Istruzione, Rossano, su Facebook, lancia un messaggio agli insegnanti precari in vista del nuovo anno scolastico. L'articolo .

Una battaglia dellaall'interno del Governo di unità nazionale, una battaglia per tutta la comunità scolastica'. Così il sottosegretario all'Istruzione Rossanoservono conoscenze e competenze ." Per quanto riguarda Rossano, il sottosegretario in quota, il Ministro Bianchi affiderà la delega alla disabilità . Le interviste di Orizzonte Scuola ...Il ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi assegna le deleghe ai sottosegretari: transizione ecologica a Floridia e disabilità a Sasso.Il polo di Saronno sconta da diversi anni problemi di tipo infrastrutturale e problemi legati al personale: «E' mancata la programmazione, a livello nazionale, sulle scuole di specialità e sono innega ...