Riavvii per Huawei P20 e P10 con batteria oltre il 30% di carica

C'è una nuova questione da affrontare per i tanti utenti che, qui in Italia, sono ancora legati a device come quelli che appartengono alle famiglie Huawei P20 e P10. Nonostante la più recente tra le due riceva ancora aggiornamenti software una tantum, come abbiamo avuto modo di osservare nel corso delle ultime settimane anche sul nostro magazine, spesso e volentieri sui social trapelano anomalie riscontrate dal pubblico. Alcune, tra queste, appaiono molto più frequenti rispetto ad altre. Ancora Riavvii indesiderati per Huawei P20 e P10 Nello specifico, di recente ho preso atto che sia più vivo che mai il bug dei Riavvii per Huawei P20 e P10. Alcuni utenti affermano che il cellulare anche con batteria superiore a 30% si riavvi in automatico e torni allo 0%. A volte il bug si ...

