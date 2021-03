Ranking Uefa aggiornato a mercoledì 10 marzo (Di giovedì 11 marzo 2021) Il Ranking Uefa aggiornato dopo le partite di Champions League 2020/2021 di mercoledì 10 marzo, per la precisione Paris Saint-Germain-Barcellona e Liverpool-Lipsia. L’Italia continua a difendersi dalla Germania che resta ferma, mentre guadagna punti la Francia. Sempre in vetta la Spagna, di seguito le prime dieci posizioni. Spagna 94.140 punti Inghilterra 93.569 Italia 73.724 Germania 72.856 Francia 55.581 Portogallo 48.149 Russia 38.382 Olanda 38.000 Belgio 36.500 Austria 35.825 SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 11 marzo 2021) Ildopo le partite di Champions League 2020/2021 di10 marzo, per la precisione Paris Saint-Germain-Barcellona e Liverpool-Lipsia. L’Italia continua a difendersi dalla Germania che resta ferma, mentre guadagna punti la Francia. Sempre in vetta la Spagna, di seguito le prime dieci posizioni. Spagna 94.140 punti Inghilterra 93.569 Italia 73.724 Germania 72.856 Francia 55.581 Portogallo 48.149 Russia 38.382 Olanda 38.000 Belgio 36.500 Austria 35.825 SportFace.

