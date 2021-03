Olimpiadi di Tokyo 2021: no agli spettatori stranieri (Di mercoledì 10 marzo 2021) A quasi quattro mesi dall’inizio, le Olimpiadi di Tokyo 2021 continuano ad essere perseguitate dall’emergenza Ciranavirus. Dopo il rinvio di un anno si fa strada l’ipotesi di vietare l’accesso all’evento agli spettatori stranieri riservandolo solo a quelli locali. Le Olimpiadi di Tokyo 2021 non saranno aperte agli stranieri? È stato il governo giapponese ad avanzare un’ipotesi del genere al fine di contenere il più possibile la pandemia che nel Paese nipponico sta facendo registrare numeri impressionanti con un picco di 2.500 casi giornalieri. In più, da un sondaggio risulterebbe che il 77% dei cittadini non vuole stranieri per paura dei contagi. Un evento del genere richiama un ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 10 marzo 2021) A quasi quattro mesi dall’inizio, ledicontinuano ad essere perseguitate dall’emergenza Ciranavirus. Dopo il rinvio di un anno si fa strada l’ipotesi di vietare l’accesso all’eventoriservandolo solo a quelli locali. Ledinon saranno aperte? È stato il governo giapponese ad avanzare un’ipotesi del genere al fine di contenere il più possibile la pandemia che nel Paese nipponico sta facendo registrare numeri impressionanti con un picco di 2.500 casi giornalieri. In più, da un sondaggio risulterebbe che il 77% dei cittadini non vuoleper paura dei contagi. Un evento del genere richiama un ...

Advertising

rtl1025 : ?? Il governo giapponese ha deciso l'esclusione degli spettatori provenienti dall'estero per le #Olimpiadi di #Tokyo… - Agenzia_Ansa : Il governo giapponese ha deciso l'esclusione degli spettatori provenienti dall'estero per le Olimpiadi di Tokyo, ne… - RaiNews : Malgrado l'attuale chiusura delle frontiere, il Giappone fa fatica a ridurre il numero delle infezioni #tokyo2021… - marmaz : Read my Mar 10 Newsletter featuring “Alle Olimpiadi di Tokyo non ci sarà pubblico proveniente dall'estero” - Ticinonline : A Tokyo pensano che le Olimpiadi vadano fatte senza spettatori stranieri sugli spalti -