LIVE MotoGP, Test Qatar day-3 in DIRETTA: Fabio Quartararo sbriciola il record! Valentino Rossi sempre 12° (Di mercoledì 10 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.30 Fabio Quartararo vola! 122 millesimi di vantaggio al T1, 199 al T2, quindi strepitoso nel T3 con 458 millesimi! Taglia il traguardo in 1:53.263 ed è primoooooooooooooo!!!!!!!!!! 563 millesimi su Miller!!! CHE TEMPO!!!!!!!!!!! Sotto la pole di Marc Marquez del 2019!!!!!!!!!!!!!!! 18.27 Enea Bastianini si rilancia e procede su ottimi parziali. 219 millesimi al T1, 446 al T2, si presenta al terzo settore con 534 millesimi, quindi chiude con un pessimo T4 e non migiora. 18.24 Jack Miller continua a macinare giri e chilometri con un buon passo, tornano in azione Maverick Vinales e Fabio Quartararo. Enea Bastianini, nel frattempo, si porta in 14a posizione in 1:54.738 a 912 millesimi dalla vetta. 18.21 Prosegue l’ottimo day-3 di Pol Espargarò, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.30vola! 122 millesimi di vantaggio al T1, 199 al T2, quindi strepitoso nel T3 con 458 millesimi! Taglia il traguardo in 1:53.263 ed è primoooooooooooooo!!!!!!!!!! 563 millesimi su Miller!!! CHE TEMPO!!!!!!!!!!! Sotto la pole di Marc Marquez del 2019!!!!!!!!!!!!!!! 18.27 Enea Bastianini si rilancia e procede su ottimi parziali. 219 millesimi al T1, 446 al T2, si presenta al terzo settore con 534 millesimi, quindi chiude con un pessimo T4 e non migiora. 18.24 Jack Miller continua a macinare giri e chilometri con un buon passo, tornano in azione Maverick Vinales e. Enea Bastianini, nel frattempo, si porta in 14a posizione in 1:54.738 a 912 millesimi dalla vetta. 18.21 Prosegue l’ottimo day-3 di Pol Espargarò, ...

